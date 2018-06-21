Об этом сообщили в представительстве России при ООН.
"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.
Кроме этого, в России раскритиковали решение США выйти из РПЛ.
"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", - сказал Стржижовский.
"Совет ООН по правам человека "является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека и работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества", - добавил он.
"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают.
Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", - заявил пресс-секретарь.
В РФ признают, что в работе СПЧ "есть недостатки, однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".
Напомним, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.
"Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека", - подчеркнула она.
Между тем Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - подчеркнул Гуттериш.
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