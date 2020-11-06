Россия перешагнула планку в 20 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

Суточный прирост составил 20 582 заболевших. Общее число заболевших коронавирусом таким образом достигло 1 733 440 человек, сообщили в оперативном штабе.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 6 253 новых заболевших, в Петербурге - 1 171, в Московской области - 605.

378 человек с коронавирусом за последние сутки скончались, общее число умерших достигло отметки в 29 887 человек.