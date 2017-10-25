"То, что все так долго ожидали, случилось. Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымско-татарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - написал в "Фейсбуке" адвокат Николай Полозов, который защищал Чийгоза и Умерова.

Меджлис крымско-татарского народа признан в России экстремистской организацией и запрещен. Чийгоз в сентябре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, в том же месяце Умеров получил два года колонии-поселения. Оба приговора были вынесены в аннексированном Крыму.

"Они уже в Анкаре"

В комментарии Русской службе Би-би-си Полозов отметил, что ни Чийгоз, ни Умеров никаких заявлений и прошений о помиловании не писали - "очевидно, было принято политическое решение".

Отвечая на вопрос, когда он сам узнал об освобождении своих подзащитных, адвокат ответил так: "Это дело не одного дня, но фактически я могу сказать, что Чийгоз был освобожден сегодня из изолятора, а Умерова выпустили из больницы, где он проходил лечение".



"Сейчас они уже в Анкаре", - добавил Полозов.

Вопрос Би-би-си о том, что именно произошло с юридической точки зрения, Полозов переадресовал в пресс-службу президента России. Русская служба Би-би-си направила вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

По словам адвоката, политические усилия по освобождению Умерова и Чийгоза "прежде всего приложили президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган".

"Эрдоган в течение последнего месяца встречался и с Путиным, и с Порошенко. И я думаю, в какой-то момент были достигнуты некие политические договоренности. Я в этих переговорах не участвовал, подробности мне неизвестны", - пояснил Полозов.

Как сообщил "Украинской правде" лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев, Умеров и Чийгоз были выданы Турции в результате обмена, который стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым во время визита Эрдогана на Украину.

Информацию о передаче лидеров крымских татар агентству Франс пресс подтвердила жена Умерова. Она также сказала, что самолет с ними должен был уже приземлиться в Анкаре.

Адвокат Марк Фейгин, как и Полозов, не стал объяснять, при каких обстоятельствах Умеров оказался на свободе. "Как именно он был освобожден и почему именно Анкара, сказать не могу. Он сам сделает соответствующее заявление", - сказал он РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве". Об этом он написал в "Фейсбуке".

Президент России Владимир Путин и Эрдоган говорили по телефону в субботу, 21 октября.

Дела Чийгоза и Умерова

Заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии общего режима 11 сентября 2017 года.

Верховный суд аннексированного Крыма признал его виновным в организации массовых беспорядков на митинге, который прошел в Симферополе 26 февраля 2014 года - то есть до аннексии полуострова Россией.

На митинге произошли столкновения между крымскими татарами, выступавшими против присоединения Крыма к России, и сторонниками движения "Русское единство". В результате беспорядков погибли два человека, еще 80 человек пострадали.

Бывший замглавы меджлиса крымско-татарского народа и экс-глава Бахчисарайского района Ильми Умеров был осужден на два года колонии-поселения по обвинению в посягательстве на территориальную целостность России. В одном из телеинтервью Умеров сказал, что Крым - не Россия, а оккупированная территория, которая подлежит возврату Украине.

Обвинительный приговор Умерову был вынесен 27 сентября. Освободить его, Чийгоза и других крымско-татарских политиков и активистов неоднократно требовали международные правозащитные организации.