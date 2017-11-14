"Согласно документу из российской аренды выведено 11 600 га земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подписали протокол об изменениях в соглашении по медицинскому обслуживанию сотрудников Байконура и жителей близлежащих населенных пунктов.

В 2017 году на Байконуре Россия провела пуски 11 ракет космического назначения, еще три пуска будут выполнены до Нового года, передает ТАСС. Со следующего года запланировано увеличение количества пусков — это связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя "Протон-М", а также пилотируемых программ и коммерческих проектов.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приняла решение продолжить сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур на длительную перспективу, а также по разработке новых видов ракетной космической техники.

Космодром Байконур (от каз. Байқоңыр "богатая долина") — первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалы и поселком Жосалы, вблизи поселка Торетам. Занимает площадь 6717 квадратных километров.

Построен и использовался как основной и крупнейший космодром СССР (первый запуск ракеты был проведен в 1957 году), после распада Союза космодром из союзной собственности перешел в ведение ставшей независимой Республики Казахстан, сообщает "Википедия".

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Эксплуатация космодрома стоит около 9 млрд рублей в год (стоимость аренды комплекса "Байконур" составляет 115 млн долларов, еще около 1,5 млрд рублей в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома). Кроме того, из федерального бюджета России в бюджет города Байконура ежегодно переводятся 1,16 млрд рублей. В целом космодром и город обходятся бюджету России в 10,16 млрд рублей в год.

К 1999 году Россия признала задолженность за аренду космодрома и других военных объектов в Казахстане в размере $1,893 млрд. Вопрос о задолженности 1990-х был урегулирован в ряде соглашений — взаиморасчетами за долги Казахстана перед РАО ЕЭС, поставками авиационной техники, поставками железнодорожных вагонов. Полностью долги 1990-х были погашены в 2004 году.

К 2009 году российские военные покинули комплекс "Байконур", космодром полностью передан Роскосмосу. В 2010 году на космодроме оставалась лишь одна войсковая часть, расформированная в декабре 2011 года.

Территория космодрома представляет собой всхолмленную равнину, пересеченную в южной части с востока на запад рекой Сырдарья. Город и ряд жилых и промышленных площадок космодрома хорошо озеленены. Климат резко континентальный, с малым количеством осадков (120 мм в год), большим количеством солнечных дней; лето длительное и жаркое, зима морозная и ветреная.