Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома. Строительные работы ведутся с весны 2018 года, сейчас закончено строительство объектов первой очереди - новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения, указывает "Интерфакс".
Керченский кризис
Отношения РФ и Украины вновь обострились несколько недель назад в ходе конфликта в Керченском проливе. 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.
В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата украинских кораблей в 10 областях страны было введено военное положение.
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