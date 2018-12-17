Министерство обороны РФ перебросит более десяти истребителей в аннексированный Крым. 22 декабря самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек, сообщило Минобороны в понедельник, 17 декабря.
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Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома. Строительные работы ведутся с весны 2018 года, сейчас закончено строительство объектов первой очереди - новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения, указывает "Интерфакс".

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Керченский кризис

Отношения РФ и Украины вновь обострились несколько недель назад в ходе конфликта в Керченском проливе. 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата украинских кораблей в 10 областях страны было введено военное положение.

Deutsche Welle
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