Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе. Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения", заявило Минобороны России в среду, 14 августа. Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.
Учение продлится до 18 августа, сообщило оборонное ведомство России. По данным министерства, в нем задействованы около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-78.
Перехваты российских военных самолетов у границ США
Ранее ВВС США неоднократно вылетали на перехват российских военных самолетов. Так, в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-35, они приблизились на расстояние около 80 км к населенному пункту Пойнт-Хоуп на западном побережье Аляски, но не покидали международное воздушное пространство.
В мае и сентябре 2018 года американские истребители перехватывали бомбардировщики Ту-95 вблизи Алеутских островов. В мае 2019-го самолеты ВВС США вновь поднимались на перехват российских Ту-95 и Су-35, которые оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски.
"Мемориал" призвал прекратить репрессии против участников протестов в Москве (1)
Правозащитники заявили о наиболее жестоких репрессиях...
Академики призывают отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными
"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ отменить...
Власти РФ уточнили приказ о сужении контактов с учеными из-за рубежа
Документ, копию которого опубликовал "Троицкий...
Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160 (4)
Два сверхзвуковых военных самолета, способных нести...
Самолет "Уральских авиалиний" сел на брюхо на кукурузном поле Рассказы пассажиров (41)
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии",...
TOP новостей
Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку (8)
Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал...
Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM (11)
Литовские операторы мобильной связи сдержано оценили...
Соседи о Грибаускайте: редко выезжает из дома, общаться не стремится (114)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже больше...
В Литву идет тепло: воздух прогреется до 28 градусов (5)
У синоптиков хорошие новости: облака рассеются,...
В Берлине Науседа встретился с президентом Германии
15 августа в Германии состоялась встреча глав Литвы и...