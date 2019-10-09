Министерство спорта РФ направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разъяснения, связанные с данными московской антидопинговой лаборатории. Письмо с уточнениями по 31 вопросу подготовили независимые российские эксперты, заявил министр Павел Колобков во вторник, 8 октября. Он подчеркнул готовность российской стороны оказывать дальнейшее содействие, "чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации". WADA уже подтвердило получение ответа от России.
В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.
Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Специалисты агентства обнаружили несоответствие данных, предоставленных ранее осведомителями, тем, что передала Москва. Председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. России был дан трехнедельный срок, чтобы ответить на поставленные вопросы. Он истек 8 октября.
Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
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