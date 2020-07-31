Россия ответила на вопрос, что бойцы "ЧВК Вагнера" делали в Минске

"Опоздали на рейс"

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время", — говорится в заявлении Мезенцева, опубликованном на сайте посольства.

Позже сообщение было отредактировано — в нем появилось уточнение, что россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул.

"Много позднее", по словам дипломата, россияне планировали вернуться в Москву самолетом из другого государства, минуя территорию Беларуси.

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси", — сообщил Мезенцев.

Основанием для их приезда в Минск он назвал контракт, заключенный с коммерческой фирмой, которая зарегистрирована в Беларуси.

"Каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", — заявил посол.

Трактовка случившегося как попытки вмешательства России во внутренние дела соседнего государства, по словам российского посла, не имеет под собой никаких оснований, "но только помогает недругам союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран".

Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет Беларуси подозревает задержанных россиян в подготовке массовых беспорядков. 9 августа в стране пройдут президентские выборы. Следственный комитет и КГБ называют задержанных бойцами российской "ЧВК Вагнера", которые, как сообщали СМИ, воевали на Украине, в Сирии, Ливии и других странах.

В конце июня правительство Ливии призвало США и ЕС ввести санкции против "ЧВК Вагнера", которая, по утверждению Триполи, недавно захватила контроль над нефтяным месторождением. Ранее СМИ сообщали, что бойцы ЧВК охраняют нефтяные объекты в Сирии.

Как развивались события

В среду, 29 июля, белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило, что в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, предположительно бойцы "ЧВК Вагнера". Позже эту информацию подтвердил Комитет государственной безопасности Беларуси. Еще один россиянин был задержан на юге страны.

"Под Минском были задержаны 32 гражданина Российской Федерации — члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера", — заявил глава КГБ Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Беларуси с членами Совета безопасности страны.

На вопрос президента Александра Лукашенко, "абсолютно точно" ли установлена эта информация, Вакульчик ответил положительно. Глава Беларуси назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием и потребовал получить разъяснения со стороны России.

Белорусские власти связали прибытие предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера" с планами дестабилизировать ситуацию в преддверии выборов 9 августа.

В четверг Следственный комитет Беларуси объявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. При этом из заявления ведомства следовало, что речь идет о тех же беспорядках, подготовку которых инкриминируют блогеру Сергею Тихановскому — мужу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который был арестован и не допущен к выборам.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне начали давать показания, а силовики продолжают разыскивать еще около 200 боевиков, которые могут находиться на территории республики.

Белорусские СМИ сообщали, что задержанные в санатории "Белорусочка" привлекли к себе внимание необычными поведением — в частности, тем, что не пили. Российский посол заявил в ответ, что он не считает "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, неготовность поднять добрую чарку за друзей" поводом для задержания.

В четверг также стало известно, что Минск обратился к Киеву с просьбой проверить причастность задержанных россиян к совершению преступлений на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет информации о том, что стало причиной задержания россиян, но при этом отметил, что телефонный разговор между лидерами России и Беларуси пока не планируется.

"Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, почему в России не преследуют "ЧВК Вагнера" за участие в боях в Донбассе, представитель Кремля сказал: "А что такое ЧВК "Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия как ЧВК нет. Что такое ЧВК?"