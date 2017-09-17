Накануне коалиция во главе с США обвинила Россию в ударе по оппозиционным правительству страны «Сирийским демократическим силам».

По словам Конашенкова, США заранее были проинформированы о границах военной операции в Дейр-эз-Зоре. В Минобороны заметили, что сделали это «заблаговременно», чтобы избежать «ненужной эскалации», цитирует сообщение ведомства РБК.

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«Поэтому,​ каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть „оппозиционеры“ или „военные советники стран международной коалиции“, могут ответить только сами представители международной коалиции», — сказал Конашенков (цитата по РБК).

Он объяснил, что в рамках операции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) уничтожаются «огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам».

Конашенков уточнил, что за последние дни на восточном берегу Евфрата не было выявлено ни одного боевого столкновения террористов ИГ с вооруженными представителями «какой-либо третьей силы».

Кроме того, Reuters сообщил о звонке главы МИД России Сергея Лаврова госсекретарю США Рексу Тиллерсону после претензий коалиции по поводу ударов вблизи Дейр-эз-Зора.

Накануне возглавляемая США коалиция заявила, что Россия нанесла удары по позициям сирийских оппозиционеров у Дейр-эз-Зора. Отмечалось, что бойцы партнеров коалиции в результате этого получили ранения. В заявлении подчеркивается, что России было известно о их местонахождении.

В начале сентября сирийская армия сообщила о прорыве блокады аэропорта Дейр-эз-Зора, который занимали террористы ИГ. Минобороны России указывало, что правительственные войска Сирии совместно с подразделениями сирийского военного гарнизона, находившегося в окружении на авиабазе, «расширяют образованный коридор между аэродромом и городом Дейр эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах». Россия также сообщала об уничтожении «последнего крупного очага» террористов в Сирии и смерти «министра войны» ИГ Гулмурода Халимова.