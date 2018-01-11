"Никаких данных, подтверждающих эти заявления никто не приводит", — сказано в сообщении СК. В ведомстве напомнили, что "версия о взрыве на борту самолета была проверена" комитетом и не нашла подтверждения.

"К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", — отметили в СК.

Ранее Польша назвала взрыв основной причиной крушения президентского самолета в 2010 году.

В комиссии заявили, что источников взрыва было несколько — в крыле, центроплане и предкрылках лайнера, "левое крыло Ту-154 было уничтожено изнутри". Такие выводы были сделаны после "анализа удара двери самолета о землю".