"Никаких данных, подтверждающих эти заявления никто не приводит", — сказано в сообщении СК. В ведомстве напомнили, что "версия о взрыве на борту самолета была проверена" комитетом и не нашла подтверждения.
"К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", — отметили в СК.
Ранее Польша назвала взрыв основной причиной крушения президентского самолета в 2010 году.
В комиссии заявили, что источников взрыва было несколько — в крыле, центроплане и предкрылках лайнера, "левое крыло Ту-154 было уничтожено изнутри". Такие выводы были сделаны после "анализа удара двери самолета о землю".
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