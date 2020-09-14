aA
Министерство обороны РФ в рамках совместных военных учений отправило в Беларусь около 300 военнослужащих.
Россия отправила в Беларусь 300 спецназовцев из дивизии, бойцы которой захватывали Крым
© Itar-Tass / Scanpix

Кроме спецназа на территорию Беларуси прибыло около 70 единиц техники, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», пишет DW.

Совместные учения белорусских и российских военных «Славянское братство» стартуют сегодня на полигоне «Брестский». Всего в маневрах будут участвовать более 800 военнослужащих и около 170 единиц техники.

Ранее сообщалось, что учение «проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Военные Сербии не примут участия в учениях в Беларуси (11)

Минобороны Сербии заморозило любые международные...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: локальный карантин могут объявлять не в районе, а в какой-то из областей (26)

За минувшие выходные в Литве установили почти 100...

Новейший рейтинг литовских партий: мнение избирателей изменилось в корне (1)

До парламентских выборов в Литве осталось меньше...

Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы летят на Кипр, что важно знать (12)

Жители Литвы массово отправляются на Кипр....

Новые правила: с понедельника не надо изолироваться возвращающимся в Литву из 9 стран (1)

После изменения методики подсчета, а 14 сентября...

В Литву по гуманитарному коридору разрешен въезд 205 белорусам (13)

По приказу министра внутренних дел Литвы Риты...

|Maža didelių žinių kaina