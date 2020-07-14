aA
Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию из других стран отменяется с 15 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

При въезде в страну необходимо предоставить справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, указано в постановлении. Тест на коронавирус можно пройти и после приезда в Россию, сделать это необходимо в течение трех дней после прибытия.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ВОЗ сообщила о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире (5)

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 12 июля...

В Латвии из-за вспышки Covid-19 планируется сократить время работы культурных и развлекательных заведений (2)

Министерство здравоохранения Латвии предлагает из-за...

Коронавирус в России: случаев Covid-19 все меньше, но врачи не доверяют статистике (12)

В России зафиксировали самый низкий прирост новых...

TOP новостей

В Литве вступили в силу новые требования в отношении авторемонтников, автосервисы пересматривают цены (21)

С 1 июля в Литве вступили новые требования - няни,...

Боязнь коронавируса: спрос на маски в аптеках Литвы вырос в три раза (19)

В Литве все еще появляются очаги коронавируса , да и...

За последние сутки в Литве установили 1 случай коронавируса

По данным Национального центра общественного...

Коронавирус установили у вернувшегося из Испании литовца

За последние сутки, по данным Национального центра...

После карантина общество оценило работу госведомств: больше доверия правительству и парламенту (19)

Согласно результатам новейшего опроса общественного...

|Maža didelių žinių kaina