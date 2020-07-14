При въезде в страну необходимо предоставить справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, указано в постановлении. Тест на коронавирус можно пройти и после приезда в Россию, сделать это необходимо в течение трех дней после прибытия.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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