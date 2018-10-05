Россия отложила поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии из-за угрозы штрафных мер со стороны США в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату правительства РФ.
Как отмечает издание, США до сих пор не дали Индонезии гарантий неприменения против нее санкций за сотрудничество с российской оборонной промышленностью. Кроме того, возникли сложности и у России: для поставок Су-35 Индонезии планировалось использовать кредитную схему, средства под которую выделял коммерческий банк, но из-за CAATSA этот банк также оказался под угрозой санкций.
"Неприятная, но некритичная ситуация"
Договор на поставку российских истребителей, однако, сохраняет юридическую силу. Речь идет лишь об отсрочке его реализации. Один из собеседников "Коммерсанта" назвал ситуацию "неприятной, но никак не критичной". "Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - сказал он.
Индонезия вела переговоры о поставках Су-35 с 2015 года, а сам контракт был заключен в январе 2018 года, он оценивается в 1,15 млрд долларов. Индонезия стала вторым после Китая иностранным покупателем Су-35.
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