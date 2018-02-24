Россия отклонила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором на Иран возлагается доля ответственности за ракетные обстрелы Саудовской Аравии со стороны повстанцев-хуситов в Йемене. Москва негативно высказалась по поводу этого документа, внесенного Великобританией и поддержанного Францией и США, в ходе консультаций в Нью-Йорке в пятницу, 23 февраля, сообщили дипломаты.

Переговоры, однако, было решено продолжить, чтобы в понедельник, 26 февраля, провести в Совбезе голосование о продлении эмбарго на поставку вооружений повстанцам-хуситам. В отвергнутом Россией проекте резолюции Иран осуждается за нарушение этого эмбарго, действующего с 2015 года. В документе также содержится требование ввести дополнительные санкции против Ирана за это нарушение.

Война в Йемене

В Йемене хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, сражаются против армии президента Абда Раббо Мансура Хади, опирающейся на поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. С ноября 2017 года хуситы неоднократно выпускали ракеты в направлении Саудовской Аравии. Правительство в Эр-Рияде обвинило Иран в поставках ракет хуситам.

Тегеран заявил, что он не оказывает военной поддержки повстанцам и не поставляет им оружие. Однако комиссия экспертов ООН в январе представила Совбезу всемирной организации доклад, в котором сообщается, что экспертиза обломков ракет, военного оборудования и беспилотников, найденных в Саудовской Аравии, позволила заключить, что эти вооружения - иранского производства, и Тегеран поставил их в Йемен в нарушение эмбарго ООН.