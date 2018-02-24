Россия отклонила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором на Иран возлагается доля ответственности за ракетные обстрелы Саудовской Аравии со стороны повстанцев-хуситов в Йемене. Москва негативно высказалась по поводу этого документа, внесенного Великобританией и поддержанного Францией и США, в ходе консультаций в Нью-Йорке в пятницу, 23 февраля, сообщили дипломаты.
Переговоры, однако, было решено продолжить, чтобы в понедельник, 26 февраля, провести в Совбезе голосование о продлении эмбарго на поставку вооружений повстанцам-хуситам. В отвергнутом Россией проекте резолюции Иран осуждается за нарушение этого эмбарго, действующего с 2015 года. В документе также содержится требование ввести дополнительные санкции против Ирана за это нарушение.
Война в Йемене
В Йемене хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, сражаются против армии президента Абда Раббо Мансура Хади, опирающейся на поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. С ноября 2017 года хуситы неоднократно выпускали ракеты в направлении Саудовской Аравии. Правительство в Эр-Рияде обвинило Иран в поставках ракет хуситам.
Тегеран заявил, что он не оказывает военной поддержки повстанцам и не поставляет им оружие. Однако комиссия экспертов ООН в январе представила Совбезу всемирной организации доклад, в котором сообщается, что экспертиза обломков ракет, военного оборудования и беспилотников, найденных в Саудовской Аравии, позволила заключить, что эти вооружения - иранского производства, и Тегеран поставил их в Йемен в нарушение эмбарго ООН.
Автора блога "Россия - тюрьма народов" объявили в международный розыск по линии Интерпола (4)
Международная организация уголовной полиции (Интерпол)...
Навальный удалил расследование о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке со своего сайта (1)
Оппозиционер Алексей Навальный решил удалить со своего...
Россия отклонила резолюцию ООН с критикой Ирана (3)
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию с предложением...
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге (9)
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о...
В Москве задержали и через час отпустили Навального и главу его штаба (4)
Сотрудники столичной полиции задержали 22 февраля...
TOP новостей
Такого наводнения жители еще не видели: это кошмар (17)
"Такого, чтобы наводнение так долго держалось, еще не...
Самый холодный день февраля еще впереди (2)
Несмотря на то, что календарная зима в Литве подходит к...
Рейтинг политиков: популярность некоторых ничто не меняет (94)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , мэр Каунаса...
Реакция диспетчера на зов о помощи потрясла звонивших (8)
Женщина, которая решила помочь лежавшему в мороз на...
Новейший опрос: на вершине рейтинга – две партии (17)
Рейтинг партии социал-демократов на данный момент...