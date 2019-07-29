Роскомнадзор и ФСБ против OneWeb
Создатели OneWeb пытаются получить частоты для работы в России с 2017 года. Против этого весной 2018 года выступил Роскомнадзор. Выделение радиочастот грозит помехами в работе других космических систем, считают в ведомстве.
Кроме того, проект вызывает опасения у Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, OneWeb может угрожать национальной безопасности России. В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская корпорация продолжит сотрудничать с разработчиками OneWeb.
В планах - сотни спутников на орбите
Проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из нескольких сотен малых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ к интернету и к услугам связи по всему миру.
В 2015 году Россия подписала контракт на запуски российских ракет-носителей со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 годы. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году более 600 спутников.
Россия отказалась выделить радиочастоты проекту глобального интернета OneWeb
Разработчикам глобального спутникового интернета OneWeb...
Навального возвращают из больницы в спецприемник (3)
Врачи заявили, что после интенсивного лечения...
Диагноз Навальному могут поставить независимые эксперты (9)
Врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая Алексея...
В Сибири горит тайга: сотни тысяч россиян просят потушить пожары
В Сибири горят более 3 млн гектаров лесов, показывают...
Расследование убийства российских журналистов в ЦАР: что выяснили за год (2)
За год, прошедший после гибели в ЦАР трех российских...
TOP новостей
Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (9)
Рынок недвижимости в Литве на данный момент...
Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (34)
Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...
Суд пожалел юношу, избившего 17-летнюю жительницу Юрбаркаса (41)
В понедельник утром Таурагский участковый суд вынес...
Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (168)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (55)
В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...