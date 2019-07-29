Россия отказалась выделить радиочастоты проекту глобального интернета OneWeb

Роскомнадзор и ФСБ против OneWeb

Создатели OneWeb пытаются получить частоты для работы в России с 2017 года. Против этого весной 2018 года выступил Роскомнадзор. Выделение радиочастот грозит помехами в работе других космических систем, считают в ведомстве.

Кроме того, проект вызывает опасения у Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, OneWeb может угрожать национальной безопасности России. В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская корпорация продолжит сотрудничать с разработчиками OneWeb.

В планах - сотни спутников на орбите

Проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из нескольких сотен малых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ к интернету и к услугам связи по всему миру.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски российских ракет-носителей со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 годы. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году более 600 спутников.