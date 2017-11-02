Российская Генпрокуратура 1 ноября официально объявила, что Анание Никич, запрос об экстрадиции которого ранее прислало министерство юстиции Черногории, признан в России беженцем и выдан не будет.

Специальная прокуратура Черногории обвиняет 59-летнего Анание Никича в причастности к подготовке терактов и государственного переворота в день парламентских выборов в октябре прошлого года.

Черногорские власти утверждают, что пресекли попытку переворота до того, как ее участники успели что-либо сделать, целью же заговорщиков было сорвать вступление Черногории в НАТО (оно состоялось в этом году).

При этом среди обвиняемых значатся двое россиян, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Черногорская Специальная прокуратура утверждает, что они являются сотрудниками спецслужб и руководили подготовкой переворота.

С начала сентября в столице Черногории Подгорице идет суд над этими двумя россиянами и 12 гражданами Сербии и Черногории; Шишмакова и Попова судят заочно.

Анание Никича среди подсудимых нет - его дело выделено в отдельное производство.

Среди подсудимых есть два лидера оппозиционного Демократического фронта, Милан Кнежевич и Андрия Мандич, у которых Никич работал переводчиком и водителем. Вместе с ними он встречался с разными российскими деятелями - встречи проходили как на Балканах, так и в Москве.

Пророссийский и просербский Демократический фронт называет обвинения фальсификацией, которую власти страны устроили с политическими целями.

Черногорские правоохранительные органы считают, что работа переводчика и водителя была для Никича лишь прикрытием.

В июле черногорское издание "Вести" объявило со ссылкой на анонимный источник в Специальной прокуратуре, что, по данным следователей, Никич еще с 1992 года действовал в Черногории в качестве агента либо сотрудника российских спецслужб.

Источник утверждает, что тогда, 25 лет назад, Никич начал с того, что устроился на работу в фирму, где директором был друг Филипа Вуяновича (ныне президент Черногории) и дядя бывшего министра внутренних дел, ныне покойного Вукашина Мараша.

"По нашим сведениям, Никич тогда был "введен" туда российской спецслужбой, чтобы быть близко к Вуяновичу и Марашу", - цитировало издание собеседника в спецпрокуратуре.

"Владимир Владимирович" из ФСБ

Далее, по словам источника, Никич в течение всех этих лет вербовал агентов для российских спецслужб в Черногории, Сербии и Косове.

В ходе подготовки переворота, цитируют "Вести" своего собеседника, Никич контактировал с неким "Владимиром Владимировичем", предположительно сотрудником ФСБ. Они встречались втроем с бывшим сотрудником сербской разведки Славко Никичем (однофамилец), который впоследствии рассказал об этом следствию - на основании его показаний и предъявлено обвинение Анание Никичу.

После провала попытки переворота Анание Никич уехал в Россию - по крайней мере, так говорит спецпрокуратура.

В апреле этого года в черногорской прессе появились сообщения о задержании Никича в России по запросу Подгорицы. Позже представители спецпрокуратуры - в том числе и в той июльской статье в "Вестях" - говорили, что на самом деле Никич не был задержан и что при помощи этой дезинформации Россия спрятала своего агента.

В ответ на это брат Анание Никича, Арсение, в сентябре опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что родные давно не получали никаких вестей от Анание, но, по их сведениям, он сидит под арестом в России и ждет решения об экстрадиции.