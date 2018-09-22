Россия не будет "на второстепенных ролях" участвовать в программе США Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию международной обитаемой окололунной станции. Об этом глава Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в субботу, 22 сентября, в Королеве.

По его словам, РФ намерена предложить собственный проект орбитальной платформы. "Мы создаем свою транспортную систему", - подчеркнул он. Будет ли это российская или международная станция - это предмет переговоров, отметил Рогозин.

Возможно, речь пойдет о программе сотрудничества со странами-партнерами России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). При этом Рогозин не исключил взаимодействия в рамках нового проекта и с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов на условиях Москвы. Переговоры с руководителем NASA Джимом Брайденстайном запланированы на 11 октября.

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко также подчеркнул, что "Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США".

Lunar Orbital Platform-Gateway - программа США, на начальном этапе предназначенная для изучения Луны и дальнего космоса, а позднее создаваемую в ее рамках станцию предполагается использовать при пересадках в ходе полетов на Марс.