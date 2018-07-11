В письме из Министерства иностранных дел РФ утверждается, что реконструкция самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможна без их нарушения, изменения вида и особых примет.

«Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле либо об абсолютном отсутствии компетентности в области расследования авиакатастроф. Поскольку Организация международной гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) считает реконструкцию чрезвычайно важной в выяснении причин катастрофы», - написала пресс-секретарь Подкомиссии.

В коммюнике Подкомиссии можно прочитать также то, что «позиция российской стороны подтверждает диагноз, содержащийся в отчете Совета Европы, сравнивающий действия Российской Федерации с поведением СССР по делу о массовом убийстве польских офицеров в Катыни, и прямо называющий эти действия провокационными».

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.