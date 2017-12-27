Изменения вступят в силу с 1 янвваря 2018 года. «Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Вашингтон намерен запретить российским военным наблюдателям пролетать над территорией Аляски и Гавайских островов, а также ограничить дальность полетов российских самолетов.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщала о планах американских властей ограничить полеты российских миссий в рамках договора по открытому небу. Издание, в частности, сообщало о намерении Вашингтона закрыть для наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайскими островами.

Собеседники WSJ отмечали, что этот шаг станет ответом на запрет полетов американской миссии над территорией Калининградской области. Один из источников газеты заявлял, что США хотят «вернуть Россию к соблюдению договора».

Замглавы российского МИД 27 сентября заявил, что обвинения США «не новы». «То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора», — сказал он, однако не уточнил, в чем эти претензии заключаются. Рябков охарактеризовал действия Вашингтона как давление и отметил, что никакие решения в подобных условиях «не могут быть выработаны». Он также пообещал ответить на возможные ограничения со стороны США.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году 23 странами-членами ОБСЕ. Москва ратифицировала соглашение в мае 2001 года. В рамках договора государства-участники, число которых достигло 34, могут совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга для контроля военной деятельности.