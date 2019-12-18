Россия намерена вложить сотни миллионов долларов в восстановление сирийской экономики, разрушенной за годы гражданской войны. Так, инвестиции в модернизацию порта Тартус, переданного в управление России, составят полмиллиарда долларов США, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник, 17 декабря, в Дамаске.
По его словам, предполагается наладить работу старого порта и построить новый торговый порт, таким образом будут созданы порядка 3,7 тысячи рабочих мест.
Помимо этого, в Тартусе планируется создать зерновой хаб, его строительство должно начаться в 2020 году. По данным Борисова, это позволит России обеспечить постоянное присутствие на ближневосточном рынке.
Кроме того, в рамках инвестиционного контракта по модернизации восстановленного в Хомсе завода по производству химических удобрений, планируется вложить 200 миллионов долларов.
На встрече с сирийским президентом Башаром Асадом российский вице-премьер сообщил, что правительство РФ решило выделить Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Поставки должны начаться до конца года и продлятся в течение двух кварталов 2020 года.
Восстановлению Сирии, по словам Юрия Борисова, мешают наложенные США санкции.
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