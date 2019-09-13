"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм, – сказала она. – В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов".
По мнению Захаровой, информация в американских СМИ о том, что Смоленков был американским шпионом в Кремле, – это пропаганда, связанная с началом предвыборной кампании.
Американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России осведомителя, который имел доступ к одним из самых высокопоставленных источников в правительстве. Газета "Коммерсант" назвала его имя: Олег Смоленков. Автор статьи Елена Черненко рассказала Настоящему Времени о том, какие есть доказательства того, что информатор, о котором написала американская пресса, и Олег Смоленков, о котором написал "Коммерсант", это один и тот же человек. А также о том, что ее удивило во всей этой истории.
Когда информация о Смоленкове появилась СМИ, журналисты нашли его предполагаемый дом в штате Вирджиния. Но Смоленков вскоре съехал с него. Корреспондент Свободы приехал в дом, который, согласно данным публичного реестра, принадлежит семье россиянина. На звонок в дверь ему никто не ответил: двери и окна дома плотно закрыты шторами. Журналисту тем не менее удалось пообщаться с местными жителями, многие из которых, как сказал ему один из соседей, – бывшие или действующие сотрудники ФБР и военнослужащие.
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