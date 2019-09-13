Россия направила запрос в Интерпол о возможном нахождении в США бывшего сотрудника Кремля Олега Смоленкова, который исчез вместе со своей семьей за границей два года назад. Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
Interpolas
© AP / Scanpix

"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм, – сказала она. – В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов".

Статьи по теме:
NYT: Кремль выставляет завербованного ЦРУ помощника выпивохой, не имевшим никакого веса  (13)
Американский разведчик о шпионе в Кремле: В жизни перебежчика нет гламура  (3)

По мнению Захаровой, информация в американских СМИ о том, что Смоленков был американским шпионом в Кремле, – это пропаганда, связанная с началом предвыборной кампании.

Американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России осведомителя, который имел доступ к одним из самых высокопоставленных источников в правительстве. Газета "Коммерсант" назвала его имя: Олег Смоленков. Автор статьи Елена Черненко рассказала Настоящему Времени о том, какие есть доказательства того, что информатор, о котором написала американская пресса, и Олег Смоленков, о котором написал "Коммерсант", это один и тот же человек. А также о том, что ее удивило во всей этой истории.

Когда информация о Смоленкове появилась СМИ, журналисты нашли его предполагаемый дом в штате Вирджиния. Но Смоленков вскоре съехал с него. Корреспондент Свободы приехал в дом, который, согласно данным публичного реестра, принадлежит семье россиянина. На звонок в дверь ему никто не ответил: двери и окна дома плотно закрыты шторами. Журналисту тем не менее удалось пообщаться с местными жителями, многие из которых, как сказал ему один из соседей, – бывшие или действующие сотрудники ФБР и военнослужащие.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

В Бельгии поставили спектакль о ядерной катастрофе в России (6)

В Национальном театре Бельгии в четверг состоится...

Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии (1)

В конце августа Харьюский уездный суд приговорил...

Шпион, который ушел из правительства. Что известно об Олеге Смоленкове (1)

Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего...

В Белом доме раскритиковали информацию в прессе об агенте ЦРУ в Кремле (2)

Администрация Трампа отрицательно отнеслась к...

Кремль подтвердил: "агент ЦРУ" Смоленков работал в администрации президента, но с Путиным не контактировал (22)

В Кремле отреагировали на информацию об "агенте...

Россия

СМИ: Медведев увлекся производством самогона

В свободное время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев...

Россия обратилась в Интерпол с запросом о пропавшем сотруднике Кремля, которого называют шпионом США (4)

Россия направила запрос в Интерпол о возможном...

Глава МИД РФ заявил, что война в Сирии окончена (4)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров...

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны (25)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей...

NYT: Кремль выставляет завербованного ЦРУ помощника выпивохой, не имевшим никакого веса (13)

"Он слишком много пил, бросил свою больную престарелую...

TOP новостей

Новые маневры России и Беларуси: уроки "Запада" и весть Науседе (127)

Оружие смазано, пушки танков прочищены – все готово к...

Зуокас уверяет, что вильнюсцев ждет подорожание услуг: новая плата за вывоз мусора - только начало (45)

Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38%. Это в...

С октября жители Литвы смогут поехать в Санкт-Петербург по электронной визе (40)

Литва входит в число 53 стран, граждане которых с октября...

В больницу доставлена супруга экс-президента Литвы Адамкуса (15)

Несколько дней назад Алма Адамкене, супруга...

В Вильнюсе начинается традиционная Ярмарка народов (21)

13 сентября в Вильнюсе начинается Ярмарка народов,...