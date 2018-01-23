В пятерку лидеров перечня также вошли Канада, Германия, Британия и Япония. Россия расположилась между Индией (25-е место) и Таиландом (27-е место). В прошлом году Россия занимала 27-ю строку списка, уступая Таиланду и опережая на один пункт Бразилию.

Как отмечают составители рейтинга, Россия остается одним из мировых лидеров по запасам природных ресурсов и одной из крупнейших мировых экономик. Кроме того, Россия наряду с США входит в число главных экспортеров оружия и военной техники.

В рейтинге стран по уровню влияния в мире Россия заняла второе место, уступив только США и опередив Китай. "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом", - пишет издание.

Также отмечается, что Россия была на втором месте в списке самых влиятельных государств и в прошлом году, но в нынешнем практически сравнялась с США, отстав лишь на один пункт.

При этом в перечне стран по уровню открытости для бизнеса US News & World Report поставил Россию на 80-е место. Составители списка объяснили это в первую очередь высоким уровнем коррупции и бюрократии в стране.