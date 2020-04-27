Россия обогнала Китай и вышла на 9 место в мире по числу заболевших коронавирусом

За весь период в стране зарегистрировано 87 147 заболевших в 85 регионах, скончались 794 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек (579 выписаны за сутки).
Таким образом, Россия обошла Китай и поднялась на девятое место в мире по числу зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, в КНР зарегистрировано 83 912 случаев коронавируса. При этом смертей в Китае в разы больше - 4637.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2871 человек, всего 45 351), Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161). При этом данные регионов не совпадают с цифрами федеральной статистики. Так, общее число заболевших в Северной Осетии оперативный штаб оценивает в 401 человека, а региональное управление Роспотребнадзора - в 549 человек.
Прирост новых случаев заражения в республике за сутки, по данным ведомства, составил 148 человек, передает ТАСС. По данным оперштаба - 53 человек. В Роспотребнадзоре всплеск связали с прошедшим 20 апреля во Владикавказе митингом против самоизоляции.
"Прошедший 20 апреля митинг - один из факторов, повлиявший на увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Люди не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдают режим самоизоляции и, к сожалению, это ведет к росту зараженных", - сказали агентству в ведомстве.
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