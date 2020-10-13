Россия обновила рекорд по новым случаям Covid-19

В России третий день подряд выявляют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19. В Москве был обновленной осенний максимум. Эти и другие новости о коронавирусе - в обзоре Би-би-си.

Третий день больше тринадцати тысяч

За последние сутки в России зафиксировали 13 868 подтвержденных случаев заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Столько новых случаев в стране не выявляли с начала пандемии.

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Предыдущий максимум был достигнут два дня назад - 13 634 случаев, а в понедельник их было чуть меньше - 13 592.

4 618 новых заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве (накануне было 4 395, в воскресенье - 4 501). Это самые высокие показатели с середины мая.

В России за последние сутки умерли 244 пациента с Covid-19 (накануне умерли 125 человек, еще днем ранее - 149). В Москве умерли 58 пациентов - это максимум для столицы с 9 июня, когда регистрировали 59 смертей.

За прошлый месяц суточный прирост подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч, к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч. Таким образом, третий день подряд в России фиксируют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19.

13-й губернатор заразился

Среди заразившихся - глава Орловской области Андрей Клычков. Накануне губернатор сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.

"Скрывать это бессмысленно. Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом", - сказал Клычков в прямом эфире в "Инстаграме".

Предсталяющий КПРФ губернатор Клычков стал 13-м главой региона, подхватившим коронавирус, подсчитал РБК.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявлял, что он даже заразился коронавирусом. Однако накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал ТАСС, что в России не было зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, а в мире известно всего шесть таких случаев.

Вакцину обещают к концу месяца

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который занимается финансированием и продвижением российской вакцины "Спутник V", заявил, что она может стать общедоступной уже в конце октября. До сих пор ей прививали только добровольцев, среди которых оказались и представитли российской элиты, в том числе дочь президента Владимира Путина.

"Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". Первыми, как ранее сообщалось, должны прививать людей из группы риска - врачей, учителей, журналистов.

Дмитриев утверждает, что более 50 государств проявили интерес к вакцине, которую Россия зарегистрировала первой в мире. "У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах", - заявил он.

Ранее многие эксперты в России и США выражали сомнения, что в столь короткие сроки российские специалисты могли создать эффективную и безопасную вакцину.

Би-би-си наблюдала за тем, как в России проходит третья стадия клинических испытаний "Спутника V".