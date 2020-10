Россия обновила рекорд по новым случаям Covid-19

View this post on Instagram

Друзья! Как вы видите, коронавирус снова наступает: показатели заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и по стране в целом, растут. На прошлой неделе мы перешагнули рубеж в сотню заболевших в день. К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи. Хочу выразить благодарность каждому, кто поддерживает добрыми словами и искренними, теплыми пожеланиями. Буду скорее поправляться, чтобы продолжить трудиться на благо Орловщины и её замечательных, чутких и отзывчивых жителей. Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.

A post shared by Андрей Клычков (@klychkov_andrey) on Oct 12, 2020 at 10:18am PDT