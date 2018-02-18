Лукашевич повторил ранее озвученную информацию о том, что активисты группировки «Организация украинских националистов» собираются поджечь здание Россотрудничества 18 января. «Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК»,— отметил Лукашевич.
Накануне, в субботу, националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, разрисовали стены краской, выкрикивали оскорбления в адрес России, а также сорвали российский флаг и сожгли его. Глава представительства Россотрудничества Константин Воробьев рассказал, что в это время в здании находились около 50 детей. Он также отметил, что полиция сработала оперативно. На место также прибыли представители миссии ОБСЕ.
После инцидента посольство России направило в МИД Украины ноту протеста. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — говорилось в сообщении.
По информации российского посольства, нападение на здание Россотрудничества совершили активисты группировок «С14», «Правый сектор», «Традиции и порядок» при участии депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Андрея Лозового.
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