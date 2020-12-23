Россия, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, не ожидает для себя ничего хорошего от будущего президента США Джо Байдена. "Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны", - сказал российский дипломат в интервью "Интерфаксу", обнародованном в среду, 23 декабря.

Рябков выразил мнение, что при администрации Байдена Москве следует совмещать тотальное сдерживание с избирательным диалогом. "Российская Федерация должна, на мой взгляд, переходить к двухтрековому подходу: тотальное сдерживание США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России и противоречит нашим фундаментальным интересам", - сказал он.

"Вторая сторона - это диалог выборочный, вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном", - пояснил Рябков.

Путин надеется на сотрудничество с Байденом

Американские СМИ объявили Джо Байдена победителем президентских выборов в США уже через четыре дня после голосования 3 ноября. Президент России Владимир Путин вскоре после этого заявил, что, прежде чем поздравлять Байдена с победой, он намерен дождаться официальных результатов выборов. Лишь после того, как 14 декабря Байдена избрала президентом коллегия выборщиков, Путин направил ему поздравительное послание.

В своем послании российский президент выразил уверенность в том, что Россия и США, вопреки разногласиям, смогут решить многие мировые проблемы и вызовы. При этом Путин подчеркнул, что со своей стороны он готов к сотрудничеству и контактам с Байденом.

Отношения между США и Россией весьма напряженные. Байден объявил о намерении проводить решительный курс в отношении Москвы. Церемония инаугурации Джо Байдена состоится 20 января.