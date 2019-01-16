"Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной Думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", - говорится в проекте заявления, которое было одобрено во вторник на заседании думского комитета по международным делам представителями всех фракций.

Глава комитета Леонид Слуцкий сообщил, что документ в среду будет рассмотрен Советом Госдумы, а в четверг вынесен на обсуждение на пленарном заседании нижней палаты.

В проекте заявления объясняется, почему депутаты принимают именно такое решение. ПАСЕ, утверждается в документе, "грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению за выборами, представлять Ассамблею как в органах СЕ, так и вне Организации".

Госдума обращает внимание на то, что в "результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама Парламентская ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе".

Более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что "ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России", подчеркивается в проекте заявления Госдумы.

Аналогичная ситуация "имеет место и в отношении института Верховного комиссара СЕ по правам человека, в выборах которого российская делегация в Ассамблее также не участвовала", отмечают российские парламентарии.

В Госдуме считают, что "лишение голоса российской делегации, которая состоит из всенародно избранных представителей, является ограничением прав граждан нашей страны, гарантированных Уставом Совета Европы".

Как указывается в проекте заявления, депутаты Госдумы делали все возможное для поиска решений по выходу из сложившейся ситуации, поддерживался постоянный диалог с руководством ПАСЕ и лидерами ее политических групп, вносились конкретные предложения по корректировке регламента Ассамблеи для исключения возможности пересмотра полномочий национальных делегаций. "Российская сторона открыто высказывала свою позицию, в том числе принимались соответствующие заявления Государственной Думы", - напоминают в парламенте.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточнили депутаты.

Они считают важным вновь заявить о необходимости приведения регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран-участниц Организации.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.

10 декабря комитет по регламенту ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генерального секретаря организации и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, РФ не устраивает частичное восстановление полномочий ее делегации в ПАСЕ. Россия рассчитывает на "полное и безоговорочное восстановление всех прав" делегации и "разработку таких правил процедуры, которые бы исключили повторение подобных действий со стороны арифметического большинства этой ассамблеи", передает ТАСС.

"Неучастие России в Совете Европы делает эту организацию ущербной, а неучастие России в Парламентской ассамблее освобождает вакуум для русофобии, которая в последние годы активно имплементируется в виде различных резолюций, которые мы не собираемся признавать ни полностью, ни частично", - заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, "все, что было в ПАСЕ без участия РФ, без участия избранных народом России представителей, не имеет легитимности для российской стороны". "Так же как и не будут иметь легитимности решения судей, которые избраны без участия делегации РФ. Этот вопрос носит не процедурный, а содержательный характер", - предупредил вице-спикер.