Запрещение ядерного оружия в директивном порядке нереально, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не станет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.
Sergejus Lavrovas
© AFP / Scanpix

Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке "нереально". Интервью министра Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан было опубликовано в субботу, 17 марта, на сайте российского МИДа.

По мнению Лаврова, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия, и Россия будет придерживаться пунктов именно этого документа. Министр отметил, что на обстановку в мире влияют "вооружения в неядерном исполнении", "пресловутая система ПРО" и другие факторы.

Многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия был утвержден в ООН в июле 2017 года. Ядерные державы, включая Россию и США, не принимали участия в переговорах. Договор должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день его ратифицировали пять государств и еще 57 - подписали.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия (1)

Запрещение ядерного оружия в директивном порядке...

В России проходят выборы президента (56)

Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...

Наблюдатели Навального приехали в Чечню (3)

Наблюдатели штаба оппозиционера Алексея Навального...

Захарова опровергла разработку вещества ”Новичок” в России и СССР (34)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова...

Россия высылает 23 британских дипломатов и закрывает Британский совет в Петербурге (59)

Российское Министерство иностранных дел объявило...

TOP новостей

Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт (30)

Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас...

В России проходят выборы президента (56)

Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...

Погода: морозы пока не отступают

В воскресенье ожидается ясная погода. Ветер успокоится,...

Находящиеся в Литве россияне будут участвовать в выборах президента России (39)

Находящиеся в Литве россияне (и проживающие, и...

Полиция проверяла автосервисы: начато 5 расследований

В пятницу полиция провела проверки в вильнюсских...