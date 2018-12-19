Агентство "Интерфакс" цитирует министерство иностранных дел РФ, которое называет аресты проявлением русофобии и шагом, удаляющим от демократии.
"Нет сомнения: затеянная здесь новая шпионская возня - это очередная серьёзная и грубая антироссийская акция литовских властей", – говорится в ответе посольства на вопрос корреспондента агентства новостей ИТАР-ТАСС.
Ответ опубликован на сайте посольства.
Литовская правоохрана в среду объявила, что проводит новое расследование о вероятном шпионаже в пользу России, в котором подозрения предъявлены неназванной "целой сети лиц", в том числе и бывшему председателю Социалистического народного фронта Альгирдасу Паляцкису. Он находится в заключение с октября.
По словам генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса, при шпионаже целились на "самые чувствительные точки для общества", включая рассматриваемое в суде дело о событиях 13 января 1991 года.
Правоохранительные органы "из тактических соображений следствия" не называют точное число подозреваемых, однако подтверждают, что в рамках расследования во вторник был задержан бывший лидер просоветской организации "Единство", гражданин России Валерий Иванов.
И все же правоохрана пока лишь только выясняет, шпионил ли В. Иванов в пользу России. Он был задержан из-за найденного у него огнестрельного оружия.
За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.
Расследование было начато в этом году.
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