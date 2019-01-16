Договор о создании Союзного государства Беларуси и России необходимо актуализировать, заявил первый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
Antonas Siluanovas
© RIA/Scanpix

"Мы уже говорили о том, что у нас, с одной стороны, есть договор о создании Союзного государства. С другой стороны, по правде сказать, — в последние годы движение по пути создания Союзного государства затормозилось и практически не реализовывалось", — отметил он в интервью телевидению РБК 15 января.

"В чем разногласия: мы сейчас проводим налоговые изменения, в первую очередь связанные с нефтянкой,— пояснил первый вице-премьер. — Мы создаем условия, чтобы стимулировать нефтеперерабатывающие предприятия модернизировать свое производство. И это делается за счет понижения экспортных пошлин. Мы повышаем внутреннее налогообложение и даем субсидии нашим нефтепереработчикам в случае, если они подписывают с нами соглашения об использовании этих ресурсов, в виде субсидий, на модернизацию своих предприятий".

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По его словам, "это наши внутренние изменения налогового законодательства, это решение абсолютно вне политики".

"Но коллеги считают, что мы таким образом хотим как-то повлиять на решение интеграционных вопросов, на решение каких-то политических проблем. Я могу сказать, что это абсолютно не так", — заявил он.

При этом Антон Силуанов признал, что понижение экспортных пошлин и повышение внутреннего налогообложения в России "приводит к удорожанию поставляемой в Беларусь нефти на беспошлинной основе".

"Они говорят: давайте нам тоже, нашим предприятиям и нашему бюджету, такие же субсидии, какие вы своим даете", — рассказал он.

"Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы, — заявил первый вице-премьер. — Они не являются нашими налогоплательщиками, не платят в наш бюджет. Это, конечно же, можно было бы сделать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Мы об этом и говорим. Если хотите такой же режим — давайте вернемся к нашему cоюзному договору и будем двигаться не только по этому направлению (а оно, кстати, есть в союзном договоре), но и по всем остальным".

При этом он заявил, что "решения о создания союзного государства не выполняются, они выполняются где-то на 10 процентов".

"Сейчас у нас создана рабочая группа с российской и белорусской стороны, мы должны посмотреть на текст союзного договора, предложить его актуализировать. И тогда, если мы хотим, — интегрироваться. Мы не возражаем против этого. Мы весь комплекс вопросов должны рассмотреть, а не только этот — дайте нам субсидии", — подчеркнул Силуанов.

"Мы говорим: давайте обновим договор, но если мы строим Союзное государство, какие-то его принципы должны выполняться. И тогда один из элементов равных условий для отдельных предприятий тоже должен выполняться. Нельзя выхватывать отдельные элементы и считать, что мы ведем себя не по-партнерски. Мы как раз по-партнерски себя ведем", — отметил Силуанов.

"Конечно, мы помогали и будет помогать своему соседу и союзнику", — заверил вице-премьер.

По его словам, Россия сохраняет поддержку Беларуси "в виде кредитов".

"Мы поставляем беспошлинно нефть нашим соседям, по низкой цене поставляем газ. Это огромные миллиарды долларов ежегодно", — подчеркнул Силуанов.

"Поэтому здесь надо всем охладиться (партнерам нашим), еще раз посмотреть более широко на сложившуюся ситуацию, просто сесть и выработать совместные решения", — заявил он.

10 января на совещании о "социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений" Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в Беларусь.

Он заявил, что отсутствие для Беларуси компенсации из-за проведения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли не станет катастрофой, но Беларусь будет ее добиваться ради равных условий хозяйствования.

"Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — сказал Лукашенко.

Белорусские власти оценивают совокупные потери из-за реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России в 2019—2024 годах в 10,5 млрд долларов. Официальный Минск ведет переговоры с Кремлем по вопросу компенсации этих потерь, однако к настоящему времени они не привели к положительному для Беларуси результату. Российские власти увязывают оказание финансовой поддержки Беларуси с реализацией норм, за которыми последует "продвинутая интеграция" двух стран.

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