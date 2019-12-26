Москва надеется, что при поддержке европейских партнеров ей удастся уладить ситуацию вокруг газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, строительство которого было приостановлено из-за санкций США в отношении компаний-подрядчиков. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", - цитирует "Интерфакс" в среду, 25 декабря, слова Козака.

По мнению замглавы российского правительства, "ключевые страны Евросоюза" заинтересованы в том, чтобы "получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", и "все понимают, что это экономический проект". Стоимость сырья, которое будут поставлять по этому трубопроводу, окажется на 30 процентов меньше, чем цена на сжиженный природный газ США, утверждает Дмитрий Козак.

США предсказывают рост зависимости ЕС от российского газа

Вашингтон в свою очередь говорит о возможном усилении зависимости ЕС от российских поставок. Американское министерство энергетики в сентябре обнародовало прогноз, согласно которому добыча газа в РФ к 2050 году увеличится на 40 процентов - до 34 трлн. кубических футов (962 млрд кубометров), при этом большая часть сырья будет экспортироваться в Европу и Азию.

В декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока - 2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.

Между тем, по данным газеты "Коммерсант", "Газпром" способен достроить "Северный поток - 2" самостоятельно: у него есть собственный трубоукладчик "Академик Черский", но тот находится в Находке и сможет прибыть в Балтийское море не раньше чем через месяц.