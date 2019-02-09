Первая российская экспедиция к Луне стартует в 2031 году, после чего подобные миссии планируется сделать ежегодными. На 2034 год запланировано начало строительства российской лунной базы.
Это следует из сообщения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головного учреждения госкорпорации "Роскосмос".
Как уточняет в субботу, 9 февраля, агентство РИА "Новости", в ходе экспедиций планируется изучить возможность передвижения космонавтов по поверхности спутника Земли с помощью тяжелого лунохода, а также протестировать робототехнические комплексы.
Окололунная станция NASA
Между тем в рамках реализуемой Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) программы первые обитатели должны появиться на международной окололунной станции еще в 2023 году.
С платформы-шлюза американские астронавты смогут высаживаться на Луну. Кроме того, станция станет базой для освоения дальнего космоса. Оттуда в 2030 году должна отправиться первая экспедиция на Марс.
В сентябре 2018 года Россия отказалась "на второстепенных ролях" участвовать в программе США Lunar Orbital Platform-Gateway. Запланированный на февраль визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина также не состоялся. С марта 2014 года глава госкорпорации находится в санкционных списках США и Евросоюза.
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