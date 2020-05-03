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За последние сутки в России подтверждено 9623 случая коронавируса в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев.
Россия на несколько часов вышла на 7 место в мире по числу заражений COVID-19
© AP / Scanpix

Всего в РФ зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах и 1222 смерти. В штабе заявили, что Архангельская область накануне предоставила некорректные данные, и уточнили, что на 2 мая в регионе не отмечено новых летальных случаев. Число выздоровевших пациентов за весь период увеличилось до 15 013 человек (1793 за сутки).

Таким образом, Россия на момент публикации новой статистики обошла Турцию по числу зараженных и вышла на седьмое место в мире. Позже Турция снова заняла седьмое место, но разрыв между странами по числу заболевших минимален: в Турции их 124 375 человек.

В Москве выявлено 5358 новых случаев заболевания, в Московской области - 807, в Санкт-Петербурге - 323, в Нижегородской области - 320.

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