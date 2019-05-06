"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на европейском континенте", – рассказал он в интервью РИА Новостям.

В то же время он рассказал, что этот опыт помог России "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему".

Решение может стать ответом России на то, что ее лишили основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это произошло после аннексии Крыма в 2014 году. Россия сразу перестала принимать участие в заседаниях, а с 2017 года перестала перечислять взносы в организацию.

Сейчас долг достиг 60 миллионов евро. В апреле 2019-го ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Москву сформировать делегацию и погасить задолженность. Но в МИД России заявили, что это возможно только при условии полноправного членства.

Европейская конвенция о правах человека действует с 1953 года и предполагает, что жители стран-членов Совета Европы могут обращаться в Европейский суд по правам человека как в вышестоящую инстанцию над судами своих государств. В прошлом году ЕСПЧ вынес против России 238 решений с компенсациями свыше $12 миллионов.