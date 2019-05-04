Россия может временно снизить добычу нефти на 900 000 тонн

Россия может на несколько дней сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 3 мая, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. По их словам, с соответствующим запросом компания "Транснефть" обратилась к российским нефтедобывающим фирмам. Речь идет о снижении добычи примерно на 6,6 млн баррелей до 7 мая. Это около 10 процентов всего объема нефтедобычи в РФ, отмечает агентство.

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте нефти по трубопроводу "Дружба" из-за ее загрязнения. Так, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Это решение было вызвано резким снижением качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны, объяснил представитель белорусской стороны. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Позднее Польша решила задействовать 800 тысяч тонн нефти из собственного резервного запаса, чтобы компенсировать поставки из России.

"Транснефть" нашла источник загрязнения нефти

"Транснефть" провела расследование и выяснила, что загрязнение нефти произошло на перевалочном узле компании "Самаратранснефть-терминал". По словам представителя "Транснефти", силовые ведомства завели уголовное дело об умышленном загрязнении.