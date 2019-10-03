Россия занимает первое место в Европе по числу заключенных. По состоянию на 1 июля 2019 года, в РФ в местах лишения свободы и СИЗО находились более 543 тысяч человек, в то время как в ФРГ и Франции, суммарное население которых примерно соответствует российскому, не более 200 тысяч человек, сообщается в докладе Общероссийского гражданского форума (ОГФ), обнародованном в четверг, 3 октября.

В России на 100 тысяч населения приходится 374 заключенных, в то время как в среднем по Европе - 102. Авторы доклада усматривают причину такой ситуации в жестком уголовном праве, предполагающем широкое применение наказаний в виде лишения свободы даже за ненасильственные преступления.

В России ежегодно приговаривают к лишению свободу около 200 тысяч человек. При этом лишь 24 процента осужденных получают до трех лет, все остальные - отбывают более длительные сроки. В Европе наказание менее трех лет назначается в среднем 40 процентам приговоренных к лишению свободы.

Негуманная и дорогостоящая пенитенциарная система



В докладе ОГФ отмечается, что 28 процентов заключенных в России сидят за преступления, связанные с наркотиками. Подавляющее большинство этих людей - обычные потребители наркотиков. Осужденных за наркотики в России больше, чем осужденных за убийство или кражу. В настоящее время максимальное наказание за приобретение, перевозку и хранение наркотиков без цели сбыта - 15 лет, а за производство и сбыт - пожизненное тюремное заключение.

Российский тюремный бюджет - самый большой в Европе. При этом содержание одного заключенного в России обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем по Европе: 2,5 евро против 128 евро на человека в день, говорится в документе.

Неэффективная профилактика рецидивов



В докладе ОГФ критикуется неэффективная профилактика рецидивов в российских тюрьмах и отсутствие эффективной помощи в деле социальной реабилитации бывших заключенных. 54 процента заключенных в местах лишения свободы были судимы ранее, 36 процентов - осуждены три раза и больше.

Авторы доклада критикуют широкое применение наказаний в России в виде лишения свободы. "В условиях трудодефицитной экономики и неблагоприятных демографических тенденций исключаются из производительного труда около 580 тысяч заключенных, в основном, трудоспособного возраста", - указывают они.

В докладе подчеркивается, что приоритетом должна стать ресоциализация правонарушителей. "Это позволит преодолеть негативные последствия лишения свободы в виде дезадаптации заключенных и усвоения ими криминальной культуры, способствующей совершению повторных преступлений", - резюмируют авторы доклада.