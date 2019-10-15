Инициатива Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах стоила российскому бюджету около 7,7 миллиарда недополученных долларов. Об этом во вторник, 15 октября, сообщило финансовое агентство Bloomberg. Центробанк России, начав вкладываться в валюты, которые аналитиками считаются более слабыми (евро и юань) упустил укрепление доллара на 6,5%. Если бы в российской финансовой системе сохранилась преимущественно долларовая структура запасов, то они были бы больше примерно на 3,8%.

"Это экономическая стоимость решения геополитических проблем. Пока сложно судить, стоило ли оно того. В этом году пришлось заплатить определенную цену, но это - долгосрочная инвестиция", - заявила Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов. Финансовое агентство также сообщает, что в рамках стратегии дедолларизации Россия стала крупнейшим владельцем резервов в юанях - около 70% от общего числа в мире. Доля евро в российском экспорте в Евросоюз также увеличилась - с 32% до 42% в год.

В августе 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о вероятности перехода на национальную валюту при торговле нефтью. Еще раньше, в мае 2018 года, РФ сократила втрое вложения в американские гособлигации - до 14,9 млрд долларов (13 млрд евро) - и выбыла из списка 33 их крупнейших держателей.