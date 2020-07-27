В Вене в понедельник, 27 июля, начались консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями. Они продлятся до 30 июля.

На встрече планируется работа трех групп. Она началась с заседания рабочей группы по безопасности в космосе, в дальнейшем соберутся группы по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации. Решение о создании этих групп было принято в конце июня на встрече стратегической стабильности.

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Одной из задач встречи станет попытка сблизить позиции сторон по обеспечению космической безопасности. В то время как Россия и Китай настаивают на подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, США придерживаются другой точки зрения.

Почему США считают договор о космосе без оружия плохой идеей

По мнению Вашингтона, такой договор нецелесообразен, так как практически невозможно дать определение космическому оружию и осуществить контроль за соблюдением такого договора.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что Соединенные Штаты на переговорах с РФ в Вене намерены выработать нормы конструктивного поведения в космосе. Вашингтон считает "плохими идеями" предложения о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, подтвердил Форд. "Хорошие идеи, - считает он, заключаются в том, как найти лучший способ сделать пространство более предсказуемым или стабильным, сохраняя при этом к нему доступ".

Американские военные последнее время все больше концентрируются на защите своих спутников от держав-конкурентов. Противоспутниковые возможности таких стран, по данным Вашингтона, могут угрожать орбитальной группировке США. Кроме того, США опасаются и другой военной активности в околоземном пространства. Так, космическое командование США заявило, что у него есть доказательства того, что Россия якобы испытала противоракетное оружие космического базирования. Российская сторона эти утверждения опровергла. "Никаких испытаний оружия в космосе мы не проводим, - заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Клинцевич. - Мы по-прежнему придерживаемся принципа о недопустимости размещения оружия в космосе".