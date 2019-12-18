Россия и Беларусь пришли к единой позиции по одному из спорных вопросов в рамках программы экономической интеграции двух государств. Речь идет о согласовании схемы компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает агентство РБК в среду, 18 декабря, со ссылкой на неназванных собеседников. По их информации, Москва предоставит белорусским заводам отрицательный акциз.
Это налоговый вычет, с 2019 года введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Белорусские предприятия аналогично российским смогут получать его после унификации обеими странами Налогового кодекса в рамках экономической интеграции, заявил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, этот механизм заработает с 2022 года, а 2020-й белорусские НПЗ "должны пройти безболезненно".
Налоговый маневр, начатый Россией в 2019 году, состоит в постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценивает потери от этого маневра в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов (в пересчете - 9,8 млрд евро).
Переговоры об интеграции Беларуси и России
Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты России и Беларуси 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. Следующая встреча лидеров России и Беларуси состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.
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