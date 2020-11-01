Россия и Беларусь снижают плату за звонки между странами в 20 раз

Россия и Беларусь с воскресенье, 1 ноября, приступили к снижению платы за роумингдля звонков между двумя странами, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До конца текущего года стоимость интерконнекта на территории союзного государства будет доведена до 1,5 цента в минуту.

В настоящее время роуминг для звонков, СМС и интернет-соединений между Россией и Беларусью составляет 30 центов в минуту. С нового года две страны планируют перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, заявлял ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Этапы отмены роуминга между Беларусью и Россией

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года Россия и Беларусь утвердили дорожную карта по отмене роуминга, предусматривающую три этапа. На первом стороны должны снизить ставку международного интерконнекта (суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети) до 15 центов за минуту.

На втором этапе стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Наконец, на третьем этапе должны быть сформированы абонентские роуминговые тарифы.

30 октября четыре крупнейших мобильных оператора России сообщили, что 1 ноября они снизят тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет в несколько раз. О снижении тарифов объявили также и белорусские операторы.