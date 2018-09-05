В случае с YouTube заявления сделали представители сразу нескольких государственных органов, и это произошло на заседании временной комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела, прошедшем во вторник в Москве.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на этом заседании заявил: "Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, в создании препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан".

Другой чиновник, член Центризбиркома России Александр Клюкин, на заседании той же комиссии пояснил, о чем именно идет речь: "Речь идёт о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер".

Член ЦИК России также сообщил, что его ведомство послало предупреждение главе Google Ларри Пейджу "с разъяснениями российского закона".

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, находящийся под арестом, призвал своих сторонников выйти 9 сентября на митинг против пенсионной реформы. В этот день в российских регионах должны пройти выборы в региональные и местные органы власти, в том числе – выборы мэра Москвы.

Позже во вторник эти ведомства – и Роскомнадзор, и ЦИК – выступили со успокаивающими заявлениями, смысл которых был в том, что YouTube в России блокировать пока не собираются. В соцсетях российские пользователи предположили, что чиновникам кто-то мог напомнить: предвыборные клипы кандидатов от "партии власти" тоже размещаются на YouTube.

На русскоязычное интернет-издание Meduza ополчилась государственная пропагандистская компания RT. На русской версии ее сайта сначала была размещена статья о том, что у Meduza есть "иностранное финансирование", после чего RT опросила российских политиков, что за это можно сделать с редакцией, расположенной в Латвии.

Те же самые политики, которые входят в комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета, намекнули RT в своих ответах, что Meduza может быть объявлена "иностранным агентом2, если на то будет воля российского Минюста. Само министерство юстиции России сообщило RT, что в его адрес запросов на регистрацию Meduza в качестве "иностранного агента" не поступало. После этого на сайте RT появилась колонка с говорящим названием "Агент “Медуза” идет ко дну".

Александр Кынев: для власти стало откровением, что госпропаганда может не работать

Специалист по российским выборам, политолог Александр Кынев считает, что предупреждающие жесты со стороны российской власти в адрес провайдеров независимой информации не связаны лишь с выборами 9 сентября: "Я думаю, что здесь нет одной причины, а есть их совокупность. Первое – это то, что власть, постоянно расширяя давление на гражданское общество и на любые независимые структуры, конечно, не может остановиться, потому что не встречает отпора. Поэтому мы видим, что эта граница давления постоянно двигается. Это причина фундаментальная. Второе – это тот факт, что неприятие людьми пенсионной реформы для власти действительно стало крайне неприятной неожиданностью".

"Они, видимо, настолько уверились в собственной непогрешимости и в контроле, что тот факт, что госпропаганда, которая выручала их все последние годы в самых странных ситуациях, работать перестала, стал для них неприятным откровением. Они-то считали, что достаточно просто сказать, что повышение пенсии – это хорошо, а население не реагирует, хотя никакой другой точки зрения в официальных СМИ просто физически нет. Мы наблюдаем не уменьшающиеся 86-90 процентов людей, которым не нравится то, что у них повышают пенсионный возраст, что они лишаются в итоге очень многих льгот. Это вызывает их нервозность", – считает Александр Кынев.

По словам эксперта, российская власть в преддверии голосования 9 сентября выбирает самый простой, как ей кажется, способ контроля над ситуацией, и закручивает гайки посильнее: "К тому, что недовольство и протест растут, добавляется конфликт в регионах между старыми и новыми элитами, потому что новые губернаторы начинают чистить элиты, формировать новые под себя, старые оказываются отодвинуты, постепенно осознают себя в новом политическом положении. В таких условиях власть не находит ничего лучше, как устраивать массовые предвыборные зачистки - никого никуда не пускать".

Кынев рассказывает, что особенно жестко с оппозицией обходятся «в регионах, где у власти находится либо губернатор-неофит, либо у них внутренней политикой занимаются неофиты, то есть люди, которые не имеют большого политического опыта, а являются воспитанниками "вертикали", и ведут себя как вертикаль учила».

Дмитрий Орешкин: Они понимают, что теряют контроль, но не понимают, почему

Независимый политолог, член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин в интервью "Голосу Америки" также говорит, что осеннее обострение желания российских чиновников усилить контроль за информацией свидетельствует об их неуверенности: "Они понимают, что теряют контроль. Они не могут понять, где они теряют контроль, и почему, но они понимают, что что-то идет не так. И Навального арестовали, и других напугали, и сажают за репосты, а все равно ситуация к порядку не приходит. Она, по моему скромному рассуждению, не может прийти к порядку, потому что тот идеал, который они для себя взяли, а это Советский Союз – был глубоко беспорядочным, на самом деле. Но они-то думают, что при совке был порядок, и они хотят это восстановить".

"Теперь у них Meduza – враг народа, но что с ней делать, им непонятно, она находится не в России. А тут еще и эта пенсионная история. “Единая Россия”, понятно, будет выглядеть на этих выборах хуже, чем обычно. Единороссы понимают, что они всю жизнь все делали правильно – подстраивались под Путина, и вдруг в результате “кто-то предал”. И они начинают искать виноватых в этом их своем ощущении дискомфорта", – полагает Дмитрий Орешкин.

Вместе с тем, политолог уверен, что протест россиян выразится, скорее, в увеличивающейся политической апатии, нежели в действиях: "Никаких общественных протестов я, например, не наблюдаю. Народ злится, но эта злоба проявляется в том, что он на выборы не пойдет. Вместо того, чтобы пойти и проголосовать, хоть за коммунистов, в общем, как-то себя проявить, они будут брюзжать, мои уважаемые соотечественники. Ответ будет в виде низкой явки. Потому что и выборы дискредитированы, и политика дискредитирована".