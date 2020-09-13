Россия не оставит без ответа санкции, которые западные страны могут ввести в связи с отравлением главного критика Кремля Алексея Навального. "Принцип взаимности в международных делах никто не отменял", - заявил в субботу, 12 сентября, в интервью телеканалу "Россия 1", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", - добавил российский министр.

В Германии не исключают остановку "Северного потока - 2"

В связи с отравлением Алексея Навального в Германии говорят о возможном общеевропейском ответе и введении санкций ЕС против России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее не исключила, что они могут коснуться строительства газопровода "Северный поток - 2".

Ранее продолжение строительства "Северного потока - 2" поставил под сомнение министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), хотя и выразил надежду на то, что Берлину не придется менять свою позицию в отношении газопровода из-за отказа Москвы расследовать отравление Алексея Навального. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) также связал будущее "Северного потока - 2" с позицией РФ в расследовании отравления Навального.

Санкции США против "Северного потока - 2"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в немецком порту Мукран, должно завершить укладку труб.