Об этих переговорах пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, этот вопрос обсуждали российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в июне во время визита последнего в Россию.

По словам одного из источников агентства, обсуждается установка "Авроры" на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года.

"Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба "Ростелекома" сообщила, что вопрос взаимодействия Huawei и "Ростелекома" действительно обсуждается при участии минкомсвязи, но детали не раскрыла. Поставщика планшетов определят этой осенью, сказали в компании.

В начале августа российское правительство назначило "Ростелеком" единственным закупщиком планшетов с установленной на них "Авророй" для переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

В мае этого года США внесло Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Американские власти обвинили Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать правосудию в ходе расследования этих нарушений в США.

Американским телекоммуникационным компаниям запретили закупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности. Сотрудничество с компанией разорвал Google, поставлявший Huawei софт и сервисы.

После попадания в "черный список" в США ИТ-компания активизировалась в России, писали СМИ. По данным многих изданий, Huawei вела переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Так, в июне перед Петербургским экономическим форумом главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с российским министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможность установки ОС "Аврора" на различные типы устройств китайской компании, писал The Bell, ссылаясь на источники. Собеседники издания также называли темой их переговоров локализацию производства в России части устройств Huawei.

Позже в минкомсвязи заявили, что готовят комплексное предложение по работе с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями. Замминистра связи Михаил Мамонов подтвердил, что в числе этих предложений будет использование ОС "Аврора" на оборудовании Huawei.

Операционную систему Sailfish, русскоязычная версия которой в этом году была переименована в "Аврору", с 2012 года разрабатывает финская компания Jolla. Это единственная мобильная операционная система, входящая в единый реестр российского программного обеспечения. Ею владеет "Ростелеком", разработкой российской версии системы с 2016 года занимается связанная с миллиардером Григорием Березкиным компания "Открытая мобильная платформа".

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил о планах выпуска смартфонов для чиновников и сотрудников госкомпаний. Перевод российских госслужащих на смартфоны на базе "Авроры" может обойтись бюджету и госкомпаниям в 160,2 млрд рублей (2,4 млрд долларов), писала газета "Коммерсант" в августе прошлого года со ссылкой на федерального чиновника.

Одной из первых компаний, проявивших интерес к "Авроре", стал банк ВТБ — в мае банк объявил конкурс на разработку прототипа банковского мобильного приложения для этой операционной системы, — правда, разработчиков так и не нашли и закупку признали несостоявшейся.

По расчетам "Ростелекома", 1,4 млн чиновников должны перейти на смартфоны на "Авроре" к концу 2021 года.

Перспективы у этой инициативы сугубо практические, считает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, — Россия хочет заинтересовать компанию и использовать возможность развивать "Аврору".

С Huawei "на борту" эта система имеет шансы стать B2C-системой, но это потребует "гигантских вливаний денег" и результат не будет гарантирован, на что Huawei вряд ли пойдет, считает эксперт.

С ним согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков — по его мнению, пока что о повсеместном частном использовании этой операционной системы говорить не приходится. "Это нишевая история, так как системы Android и iOS среди чиновников считаются "злом", — говорит эксперт. Закупка осуществляется по командному распоряжению, уверен он.

Количество закупленных устройств в 360 тысяч он называет "каплей в море". По его мнению, ради переписи населения подобную закупку проводить не стоит, так как это "не такая секретная информация".

"Чиновники хотят заинтересовать компанию, изучить систему и посмотреть на возможность ее использования в других задачах", — говорит Муртазин. Но решением для технологической безопасности российских данных это не станет, уверен Кусков. "Сегодня мы с Китаем дружим, а завтра — нет", — поясняет он.

С точки зрения частного бизнеса эта история вряд ли будет иметь продолжение, так как ОС "Аврора" не может соревноваться с аналогами других систем, считает Кусков. С ним согласен Муртазин: "Рассчитывать на то, что Huawei начнет выпускать такие планшеты для остального мира, не стоит".

Момент, который оставляет вопросы, продолжает эксперт, — как потом будут использовать такие устройства и куда их передавать для дальнейшего использования. "Я думаю, что затем их будут использовать для локальных выборов", — предполагает Муртазин.