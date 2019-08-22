Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией". А действия США и их союзников направлены на расширение их влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии.
Для нейтрализации этих угроз в Восточном военном округе будет проведено 62 "организационных мероприятия". "Самые важные из них — формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", — отметил министр. В Западном военном округе до конца года пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения и береговые подразделения. Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, Шойгу напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота. До конца года округ получит 1743 единицы вооружения и военной техники.
Также в течение года планируется провести свыше 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений. Министр напомнил, что в апреле-мае в Южно-Китайском море прошли российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2019", в которых участвовало 10 боевых кораблей и более 3 тысяч военнослужащих. "Сейчас идет активная подготовка к двусторонним командно-штабным учениям на сахалинском и приморском операционных направлениях", — отметил он.
Крупнейшими из учений станут российско-белорусские учения "Щит Союза — 2019", которые пройдут 13-19 сентября и завершат двухгодичный цикл совместной подготовки. Там планируется задействовать до 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники. По словам Сергея Шойгу, эти мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.
Начата подготовка и к трем другим учениям стран ОДКБ — "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". В них примут участие военные не только из России и Белоруссии, но и из Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также войска Западного военного округа должны получить более 1300 единиц новой и модернизированной военной техники. Продолжится и комплектование войск контрактниками: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.
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