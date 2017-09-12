Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО.
"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько я знаю, уже оплачен депозит", - сказал Эрдоган в интервью турецкому изданию, добавив, что он и президент России Владимир Путин "решительно настроены" выполнить контракт.
Агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве сообщает детали договора: Турция получит две системы С-400 уже в следующем году, а еще две будут собраны на ее территории.
С российской стороны подписание договора подтвердил помощник президента Путина Владимир Кожин. В беседе с агентством ТАСС во вторник он сказал, что в связи с покупкой С-400 западные страны пытаются оказать давление на Турцию.
"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов", - цитирует Кожина ТАСС.
Зачем Турции новые системы ПРО
В июле в Пентагоне выражали опасения по поводу готовящейся сделки.
"Единственное, что нас волнует - это вопрос совместимости. Турция - союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", - заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис в июле, комментируя российско-турецкую сделку.
Он отметил, что большинство стран альянса применяют в бою оружейные системы, сделанные в западных странах, а многие солдаты НАТО работать на российской технике не обучены.
"То, о чем вы говорите [сделка по продаже С-400], - это поставки несовместимых оружейных систем, и, конечно, это вызывает озабоченность, но это решение Турции", - сказал Дэвис.
Дальность поражения системы С-400 - около 400 километров. Это в несколько раз больше, чем у систем "Пэтриот", которые США, Нидерланды и Германия разместили в пограничных с Сирией турецких городах в 2013 году на фоне развития сирийского конфликта.
"Анкаре бы очень не хотелось, чтобы на сирийской стороне у ее границ появились контролируемые курдами территории. С этой целью она наносила авиаудары в Сирии по вооруженным формированиям, которых поддерживают США (и это проблема для Анкары)", - писал дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.
Как отмечают наблюдатели, Турция уже несколько лет подряд стремится увеличить дальность своих систем ПРО. В сентябре 2013 года Анкара для работы над новым вооружением выбрала своим партнером Пекин.
Китай тогда победил европейский консорциум EUROSAM, а также совместную заявку Raytheon и Lockheed Martin на основе американского комплекса "Пэтриот".
Это вызвало обеспокоенность у партнеров Турции по НАТО. Позже Турция отказалась от китайского варианта и вместо этого начала переговоры с совместным американо-европейским консорциумом.
На этот раз Реджеп Эрдоган настроен довести сделку до конца.
"Никто не вправе обсуждать независимые принципы Турецкой Республики и независимые решения в сфере обороны, - заявил он в опубликованном во вторник интервью. - Мы обязаны принимать меры безопасности, чтобы защитить нашу страну".
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