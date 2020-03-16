Россия частично закрыла границу с Беларусью. Лукашенко удивлен

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС, такую же цитату дает Интерфакс).

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - добавил российский премьер.

Как сообщалось, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные дважды созванивались. Пресс-секретарь белорусского премьера говорил, что Мишустин проинформировал Румаса "о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции". По сообщениям российской стороны, речь шла о вопросах обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса Covid-19.

Пресс-секретарь премьера Беларуси Александра Исаева сообщила агентству РИА Новости, что Минск примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.

"Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись", - сказала Исаева.

"У нас нет границы, поэтому закрывать нечего"



Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник заявил, что ситуация с коронавирусом в стране относительно спокойная, в то время как "Россия вся полыхает от коронавируса".

"Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно, - продолжил Лукашенко. - Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело".

Он добавил, что Беларусь не будет закрывать границы, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", - сказал он.

Лукашенко отметил, что неясно, как действовать гражданам России и Беларуси, которые работают или учатся в другой стране. "Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - сказал президент Беларуси.

Он заявил, что пока не связывался с президентом России Владимиром Путиным но телефонный разговор между ними запланирован. "Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - добавил Лукашенко.

О каких еще мерах объявил Мишустин



В понедельник премьер-министр России сообщил, что лично возглавит координационный центр при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Это уже третья подобная структура в России. Первоначально был создан оперативный штаб по коронавирусу, его возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. В прошедшие выходные президент Владимир Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Мишустина, в рамках бюджета этого года правительство может использовать резерв в объеме 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах. Мишустин также поручил создать фонд для премирования отличившихся в борьбе с коронавирусом врачей.

"Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", - сказал Мишустин.

По данным "Ведомостей", этот план предполагает оказание поддержки бизнеса, регионов, госкомпаний, но в первую очередь - населения. Первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных.

Туристическая и авиационная отрасли получат отсрочку налоговых платежей, в дальнейшем такие меры могут быть расширены на другие сферы, сообщил премьер.

Кроме того, он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта, разрешающего заказывать доставку безрецептурных лекарств через интернет.