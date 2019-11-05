Лишь услышав заключительные слова ведущего, невнимательные зрители осознали, что посмотрели часовое упражнение в самоиронии.
По "России 24" выпуск показали в пятницу вечером, без какого-либо очевидного особого повода.
Редакторы этого государственного канала решили, судя по всему, спародировать пропаганду времен холодной войны и окунуть зрителя в атмосферу Советского Союза.
В результате оказалось, что язык нынешнего государственного российского телевидения не так уж и сильно отличается от советского.
"Москва хорошеет"
Сюжеты с названиями "Жилплощадь трудящимся", "Рекордный урожай", "Призрак коммунизма", "Враг не пройдет" и "Судьба диссидента" анонсируются под сюиту "Время, вперед", открывавшую выпуски новостей Центрального телевидения СССР.
"В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица", - чеканит ведущий, подводя к сюжету о продаже в Москве квартир площадью 11 кв. метров средней стоимостью 2,9 млн рублей.
"Новые районы города-героя Москва хорошеют, новоселья идут чередой", - начинает корреспондент Зинаида Курбатова.
Автор легко и с видимым удовольствием играет советскими штампами.
Высокий уровень образования и культуры строителей и инженеров уважают в народе, а в создании микроквартир учли опыт дружественных стран Юго-Восточной Азии, говорит она, перед тем как объяснить, что маленькие квартиры построены с учетом всех нужд трудящихся.
Юмор ведущих не отделяется от фактов и высказываний экспертов в сюжетах, которые, кажется, говорят вполне серьезно.
Из-за этого эффект сатиры то появляется, то исчезает. Не вполне понятно, например, шутит ли замглавы гильдии риелторов, объясняющий, что если такие квартиры сделали, значит на то были причины.
Похожий эффект и в следующем сюжете.
"Рогатые кормилицы"
Ведущий Казаков называет беседу Владимира Путина с победителями технологического конкурса содержательной и обстоятельной. Путин, кажется, единственный российский политик в выпуске, которого авторы не называют "товарищем".
"Международное движение Worlds Skills прижилось в нашей стране и становится по сути общенациональным", - продолжает появившийся на экране Путин. Зрителю уже дали понять, что кто-то из них шутит - но кто?
Выпуск продолжается новостями об открытии в Дагестане цеха по переработке кильки в томате, "которая раньше славилась на всю страну", и о награждении лучших трудящихся сельских и крестьянских хозяйств в Приволжье со статистикой повышения надоев у "рогатых кормилиц" во всей стране.
"Благодарим Наталью Соловьеву за душевный материал", - говорит ведущий.
"Зря стараются, хищные ястребы"
Вторая часть по большей части посвящена международной повестке.
"Согласно опубликованному бюллетеню, нарушений воздушного пространства не допущено. И не будет допущено впредь, сколько бы Вашингтон вместе со своими прихвостнями ни поигрывал мускулами. Зря стараются, хищные ястребы, ведь граница на замке".
Это подводка к сюжету о вооружении дивизии в Калужской области ракетным комплексом "Ярс".
Корреспондент сыпет штампами о передовой российской науке, вдохновляющей лучшую в мире оборонку, а потом внезапно цитирует китайскую газету Sohu, написавшую, что в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России.
Грань между сатирой и серьезностью снова стерта.
Отличается резкостью сюжет о беспорядках в Чили. На прошлой неделе Госдеп США обвинил российских троллей в дестабилизации ситуации через соцсети.
"Непонятно, как политический оплот решил присовокупить наше государство к кровавым событиям в Латинской Америке", - говорит автор репортажа в конце.
"Благодарим Георгия Подгорного за разоблачение вашингтонской лжи", - резюмирует ведущий.
"Ведущие что-то съели"
Судя по комментариям в соцсетях, и YouTube, замысел авторов выпуска поняли не все.
Кто-то воспринял выпуск слишком серьезно и упрекнул авторов в излишней верности линии партии. "Ведущие что-то съели дружно? На корейских стали похожи", - пишет пользователь Денис Рожков.
"Не смешно, когда не только ведущие "юморят", а действительность начинает соответствовать Северной Корее", - написал комментатор Никодим Задунайский, у которого сразу же спросили, не из Украины ли он.
Часть зрителей "России 24" возмутилась, увидев пропаганду.
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Другие оценили самоиронию сотрудников госканала. "К сожалению, до советских далековато", - написал пользователь Serg S.
Пользователей "Твиттера" больше всего рассердил сюжет о квартирах.
Не все поняли иронию, тем более, что квартиры 11 кв. м. за три миллиона рублей действительно предлагается купить.
"Нет. Может быть, стеб.., но в итоге стебут они сами себя, потому что и повестка в стране, и остальные сюжеты на 1-м и "России 24" такие же по сути. ЮМОРИСТЫ ****", - резюмировал пользователь под ником betelgaze.
"Ну, что ж, это была настоящая агитация и пропаганда на "России 24", - заканчивает часовой выпуск ведущий Алексей Казаков на последней минуте.
К сожалению, то, что перед ними сатирическое шоу, многие зрители понимают только в этот момент.
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