В новом сюжете, доступном на YouTube, ведущий заявил, что российские, а затем и украинские СМИ "решили поглумиться над формулировками" в репортаже телеканала, а также "не заметили, какие возможности для школьников открывает мероприятие в Ярославле".

"Главная претензия ресурсов определенного толка в том, что государственная телекомпания хотела ввести своих зрителей в заблуждение. Дескать под видом передового образца современной роботехники в сюжете из Ярославля показали человека в карнавальном костюме", - сказал телеведущий.

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По словам автора первого сюжета Евгения Нипота, речь идет о не самом удачном речевом обороте. Далее он продемонстрировал фрагмент репортажа ярославских "Вестей", где говорит о человеке, танцующем в костюме робота. "Проводят флешмоб. Запись забавного персонажа в одночасье стала вирусной", - говорит ведущий.

"Большинство распространителей видео подавали его под странным соусом, утверждая, что робота на форуме школьников приняли за настоящего", - заявил журналист. "А все из-за не совсем удачного художественного приема, который использовал корреспондент", - пояснил Нипот.

Корреспондент ГТРК "Ярославия" Арсений Кондратьев рассказал, что был полностью уверен, что все по аналогии с Дедом Морозом совершенно точно узнают аниматора в костюме, ведь проект рассчитан на детей. Кондратьев привел в качестве примера макет железной дороги - по его словам, ни у кого не вызвало сомнений, что на основе этого проекта дети будут изучать настоящие проекты железной дороги, развязок и поездов на дистанционном управлении.

Нипот добавил, что организаторы форума "ПроеКТОриЯ" специально пригласили аниматора, чтобы дети усваивали важную для себя информацию в формате игры.

11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум "ПроеКТОриЯ", на котором школьники могут определиться с будущей профессией. В репортаже журналистов "Вести Ярославль" было показано, что в форуме принял участие человекоподобный робот Борис, которого в сюжете назвали "самым современным". Стоя на сцене, робот сообщил, что знает математику, но хотел бы научиться рисовать и писать музыку, а затем продемонстрировал танцевальные навыки. Оригинальный сюжет был удален с YouTube утром 12 декабря, но на видеохостинге можно найти отрывок про Бориса.

Внимательные интернет-пользователи сразу заподозрили, что на сцене танцевал не робот, а человек. Небольшое расследование, проведенное читателем TJ, вскоре подтвердило эту гипотезу - Борисом оказался человек в костюме "Робот Алеша". При этом сообщалось, что журналисты не могли не знать, что это костюм: на фотографии с форума, размещенной в Twitter телеканала, явно видна шея человека, надевшего костюм Алеши.