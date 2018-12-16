Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли наложенные ранее ограничения на участие в нем российских бизнесменов. Об этом РБК рассказал источник в правительстве России.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — рассказал собеседник РБК.

О пересмотре решения организаторов Давоса со ссылкой на источники в правительстве также сообщают "РИА Новости" и ТАСС.

Как сообщил РБК другой федеральный чиновник, переговоры со Всемирным экономическим форумом состоялись во время ноябрьского саммита в Дубае. Результатом этих переговоров стало решение организаторов о допустимости участия в Давосе владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга, главы ВТБ Андрея Костина и совладельца Rusal Олега Дерипаски. От России на саммите в Дубае был министр экономического развития Максим Орешкин, который и убедил представителей форума в необходимости дать бизнесменам возможность посетить январский форум и тем самым подтвердить его статус как независимой площадки, добавил собеседник РБК.

Представитель Минэкономразвития в ответ на вопрос РБК отметил, что решение о посещении министром Давоса будет приниматься премьер-министром.

РБК направил запрос во Всемирный экономический форум (WEF) и Росконгресс.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения относительно российских бизнесменов.

МИД Швейцарии открестился от отказа Давоса пригласить Дерипаску и Костина

Политика

Заявление премьера прозвучало после того, как стало известно, что организаторы уведомили трех российских бизнесменов, попадающих под антироссийские санкции США, что их присутствие в Давосе нежелательно. По словам источников газеты Financial Times, речь шла о владельце группы "Ренова" Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.

Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя для этого нет никаких законных оснований (санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию), а решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года.

В то же время глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС заявил, что ситуация может быть урегулирована.