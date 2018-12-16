Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли наложенные ранее ограничения на участие в нем российских бизнесменов. Об этом РБК рассказал источник в правительстве России.
"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — рассказал собеседник РБК.
О пересмотре решения организаторов Давоса со ссылкой на источники в правительстве также сообщают "РИА Новости" и ТАСС.
Как сообщил РБК другой федеральный чиновник, переговоры со Всемирным экономическим форумом состоялись во время ноябрьского саммита в Дубае. Результатом этих переговоров стало решение организаторов о допустимости участия в Давосе владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга, главы ВТБ Андрея Костина и совладельца Rusal Олега Дерипаски. От России на саммите в Дубае был министр экономического развития Максим Орешкин, который и убедил представителей форума в необходимости дать бизнесменам возможность посетить январский форум и тем самым подтвердить его статус как независимой площадки, добавил собеседник РБК.
Представитель Минэкономразвития в ответ на вопрос РБК отметил, что решение о посещении министром Давоса будет приниматься премьер-министром.
РБК направил запрос во Всемирный экономический форум (WEF) и Росконгресс.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения относительно российских бизнесменов.
МИД Швейцарии открестился от отказа Давоса пригласить Дерипаску и Костина
Политика
Заявление премьера прозвучало после того, как стало известно, что организаторы уведомили трех российских бизнесменов, попадающих под антироссийские санкции США, что их присутствие в Давосе нежелательно. По словам источников газеты Financial Times, речь шла о владельце группы "Ренова" Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.
Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя для этого нет никаких законных оснований (санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию), а решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года.
В то же время глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС заявил, что ситуация может быть урегулирована.
У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против произвола силовиков. Ее участников задержали (14)
У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против...
Путин и Лукашенко поздравили с днем рождения Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин поздравил...
Российскую делегацию пустили на форум в Давосе (18)
Российская делегация примет участие во Всемирном...
“Для нас это ровно ничего не означает”. В РПЦ прокомментировали учреждение новой церкви в Украине (23)
Для РПЦ “ровно ничего не означает” учреждение на...
В Томской области упал вертолет, перевозивший нефтяников с месторождения индийской ONGC (5)
В Томской области совершил жесткую посадку вертолет...
TOP новостей
Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (1)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...
В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (14)
В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...
Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (76)
Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...