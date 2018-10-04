В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.
Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах "шапка-ушанка" изменена на "шапку".
Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.
Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова "рубаха" употреблен термин "фуфайка".
Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.
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