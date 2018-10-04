Российским военным перестанут выдавать пилотки, а шапки-ушанки у офицеров и женщин заменят просто шапками. Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на постановление правительства РФ.
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В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.

Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах "шапка-ушанка" изменена на "шапку".

Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.

Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова "рубаха" употреблен термин "фуфайка".

Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.

Украинская правда
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